Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Yağış Bekleniyor
Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta hafta sonu yağışlı hava etkili olacak.
14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günlerinde şehir genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle hafta sonu dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların yağışa karşı tedbirli olması öneriliyor.
Cumartesi Günü Hava Nasıl Olacak?
14 Mart Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava kuvvetli sağanak yağışlı olacak.
Tahminlere göre:
-
En düşük sıcaklık: 6°C
-
En yüksek sıcaklık: 16°C
-
Nem oranı: %43 ile %88 arasında
Gün içerisinde zaman zaman etkisini artırabilecek yağışın şehir genelinde hissedilmesi bekleniyor.
Pazar Günü Yağış Devam Edecek
15 Mart Pazar günü de Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini sürdürecek.
Meteorolojik verilere göre:
-
En düşük sıcaklık: 9°C
-
En yüksek sıcaklık: 15°C
-
Nem oranı: %70 ile %96 arasında
Pazar günü özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağışın etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Vatandaşlara Yağış Uyarısı
Yetkililer, hafta sonu boyunca etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.
Özellikle araç sürücülerinin kaygan zemin riskine karşı dikkatli olması, açık alanlarda bulunacak vatandaşların yağışa hazırlıklı olması ve ani yağışlara karşı tedbir alınması öneriliyor.
Meteoroloji yetkilileri, hava durumuna ilişkin gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.