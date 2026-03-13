Başkan İbrahim Sarı’dan Dursun Özbek’e Anlamlı Hediye

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Sarı, şehrin su ürünleri sektöründeki gelişimini ve balıkçılık tutkusunu belgeleyen eseri Özbek’e takdim etti.

Azim ve Üretimin Kitabı

Kitap, coğrafi engelleri aşarak tatlı su balıkçılığında markalaşan Kahramanmaraş’ın sanayiden sofraya uzanan yolculuğunu konu alıyor. Görüşme sırasında kitabın içeriği hakkında bilgi veren İbrahim Sarı, şu noktalara değindi:

* Üretim Başarısı: Denizi olmayan bir şehrin, modern tesisler ve doğru stratejilerle nasıl bir balıkçılık üssüne dönüştüğü.

* Emeğin Hikâyesi: Yerel üreticilerin ve derneğin bu süreçteki özverili çalışmaları.

* Tanıtım Misyonu: Kahramanmaraş’ın sadece dondurması ve biberiyle değil, su ürünleriyle de dünya pazarında yer aldığının vurgulanması.

"Kahramanmaraş’ın Gurur Tablosu"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu tür başarı hikâyelerinin Türkiye’nin ekonomik kalkınması için ilham verici olduğunu belirtti. Kitabın, bir şehrin neleri başarabileceğinin en somut kanıtı olduğunu ifade eden Özbek, Başkan Sarı’ya ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Kahramanmaraş, günümüzde özellikle alabalık üretiminde Türkiye'nin ve Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor.