İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın altıncısını gerçekleştirmek üzere Türkoğlu’na giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda ilk olarak söz alan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Türkoğlu Belediyemize ziyaretleri esnasında bu güne kadar yaptığımız çalışmalara dair sunum yaptık. Teşriflerinden dolayı burada tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışarak, eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp, Onikişubat ve Dulkadiroğlu gibi Türkoğlu’nu da Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden birisi yapmak istiyoruz” dedi.

Türkoğlu Kahramanmaraş’tan ayrı düşünülemez

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için muhtarlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu ilçesinin Kahramanmaraş’tan ayrı düşünülemeyeceğini ifade ederek: “Türkoğlu ilçemiz de Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimiz gibi metropol ilçe ve merkez ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Türkoğlu İlçemizde yol ve su sorunu kapsamında merkezde fazla bir sorun olmadığını gördük. Kırsal mahallelerimizde yol kapsamında sorunlar olduğunu tespit etti. Bu önümüzdeki süreçte Türkoğlu ilçemizin mahallelerinde 10 km sıcak asfalt 7 km de sathi kaplama yapılacak. Bunun yanı sıra yüzme havuzu ve spor salonu ihtiyacı da giderilecek” dedi.

Türkoğlu’na 60 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi olarak Türkoğlu ilçesine 60 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını kaydeden Başkan Güngör: “Şu an itibari ile Türkoğlu ilçemizde yapılmış, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımlar nezdinde düşündüğümüzde 60 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkoğlu ilçemize, içme suyu, kanalizasyon, yol, köprü, park, bahçe, millet konağı gibi hizmetler olmak üzere yaklaşık 60 milyon liralık yatırım yapacağız. Bu yatırım rakamına Gıda Organize Sanayi Bölgesi dahil değildir. Çünkü o projemiz başlı başına bir projedir. Gıda Organize Sanayi Bölgemiz için planlanan yatırım miktarı 300 milyon liradır. Burası faaliyete geçtiği zaman Türkoğlu ilçemize ciddi oranda bir istihdam oluşturacak” dedi.

Başkan Güngör konuşmasının ardından, muhtarlarla istişarede bulundu. Başkan Güngör, istişare toplantısının ardından Türkoğlu ilçesinde yapımı devam eden yatırımları gezdi.