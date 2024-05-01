Bu doğrultuda TUSAŞ, başta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere paydaş kurumlarla temasa geçmiş ve yoğun mesailer sonucu geçtiğimiz aylarda Türkoğlu’nda açılışı gerçekleştirilen ‘TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisi’ kurulmuştu.

İlk etapta 30 milyon Euro’luk bütçe ile başlayan yatırım sadece fabrika ile sınırlı kalmayarak, daha büyük bir savunma sanayi şirketi için harekete geçildi ve TUSAŞ ile KMTSO’nun ortaklığında savunma sanayi şirketi kurulması adına adımlar atıldı. Bunun neticesinde ise yine geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün de katılımlarıyla KM Uzay Havacılık A.Ş. ortaklık şirketi için imzalar atıldı.

Tüm iş dünyasının istifadesine sunulan ve minimum 100 bin dolar ile başvuruların yapılabildiği ortaklık şirketi için 29 Şubat’ta başlayan süreç 30 Nisan itibariyle son bulurken, Kahramanmaraş’ın esnafı, tüccarı, sanayicisi yatırıma büyük ilgi gösterdi ve 200 milyon Dolar sermaye hedeflenen başvurular için büyük bir başarı sağlandı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’tan 168 başvuru gerçekleşti ve TUSAŞ’ın payı da dâhil olmak üzere bu başvurular doğrultusunda sermaye 220 milyon Doları aştı.

Göreve geldiği ilk günden beri şehri için gece gündüz çalışmayı kendisine ilke edinen ve Kahraman şehrin yeni yatırımlar alması için hem iş dünyası hem de bürokrasi arasında yoğun mesai harcayan , yaşanan depremler sonrası gösterdiği yoğun gayretler ile kamuoyunun takdirini kazanan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ ve ortaklık başvuruları özelinde KMTSO 15. Olağan Meclis Toplantısı’nda şehrin kaderini değiştirecek dev yatırım ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



