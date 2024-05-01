Kahramanmaraş Gastronomisinin Önemli Lezzetleri Arasında Yer Alan Kelle Paça, İçli Köfte, Zeytinyağlı Kuru Dolma, Maraş Biberi, Sumak Ekşisi, Kekik Ve Tarhanası Trt1 Ekranlarında Yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse Programı İçin Özel Çekimle Tanıtımı Yapıldı.

İstanbul Da Yaşayan Kahramanmaraşlıların Uğrak Mekânı Edirnekapı Kahramanmaraş Paça Sahibi Ve Kentmaraşder Genel Başkanı Bilal Ardıç Trt1 Ekranlarında Yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse Programında Kahramanmaraş’ın Yöresel Lezzetlerini Tanıttı.

Tarihi Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Yanında Yer Alan Mistik Ve Otantik Maraş Paça Mekânında Çekimleri Yapılan Programda Avukat Bekir Dedeler, Gazeteci Mustafa Nuri Şirin İle Alişan Arasında Maraş Acı Biberi Yeme Yarışması Yapıldı.

Kahramanmaraş Yöresel Lezzetlerinin Yapım Ve Pişirimini Yaparak Anlatan Bilal Ardıç Biz Kahramanmaraşlılar Mekânımızda Kullandığımız Tüm Kelle Ve Kuru Dolmalar Başta Olmak Üzere Mutfağımıza Ne Giriyorsa Kahramanmaraş’tan Gelmekte Dedi.