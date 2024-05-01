Meclis Başkanı Hanefi Öksüz Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kent Sanayisinin önemli iş insanları ile gerçekleştirilen toplantıda Nisan ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıya ilk kez Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’ de katılım sağladı.

Başkan Görgel, belediye olarak yeni dönemde yapılacak ve yapılması planlanan projelerle ilgili KMTSO Meclisinde bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Görgel, konuşmasında şunları kaydetti.

Başkan Görgel, Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta bundan sonraki süreçte büyükşehir olarak neler yapabiliriz bu konuları istişare etme fırsatı bulduk diyerek bu toplantılara sık sık katılmak istediğini dile getirdi.

