Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görev yapan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etmek amacıyla organize edilen programa giderken, mesaide olan personeli gören ve aracından inerek onlarla sohbet eden Başkan Toptaş, bu davranışıyla gönülleri bir kez daha kazandı.

Görevinin başında olan personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eden Başkan Toptaş, kafedeki gençleri de ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Toptaş, akabinde Onikişubat Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şantiyesi’ne geçerek personel ile buluştu.

