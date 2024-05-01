. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de çalışan şirket işçilerimizin en düşük maaşını %27 artırarak 28 bin TL’ye çıkardık. Kadrolu işçilerimizin maaşı da en düşük 35 bin TL oldu. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren personelleriyle iç içe olan, sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda düzenlenen “İşçi Sözleşmesi ve Ek Protokol İmza Töreni” ile Büyükşehir ve KASKİ personellerine yeni müjdeler verdi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde personellerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında işçi ücretlerine yönelik yeni protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Fırat Görgel, “Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda siz değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizin İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Siz mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün bunların ilk adımını atıyoruz. İnşallah dönem dönem bu iyileştirmeleri yapacağız” cümlelerini kullandı.

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşını %27 zam yaparak 28 bin TL’ye çıkarıyoruz. Kadrolu işçilerimizin maaşını da yeni sözleşmemizle en düşük 35 bin TL yapıyoruz. Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Bunu da sizlere açıklayacağız. İnşallah devamında yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kuracağımız o muhabbet, birlik ve beraberlik tüm şehrimize sirayet edecek. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş’ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız. Benim çalışma arkadaşlarıma güvenim tam” dedi.