Kan bağışı ve güvenli kan temininin önemine vurgu yapmak amacıyla 6-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kan Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Sağlıklı her insanın yılda en az 2 kez kan bağışında bulunması hastalıklardan korunmasını sağlarken, bir başka insanı da hayatta tutmaya vesile olmasıyla onurlu bir davranıştır” dedi.

Mesajında düzenli kan bağışının ve güvenli kan temininin önemine dikkat çeken Başkan Mahçiçek, sağlıklı her insanın yılda en az iki kez kan bağışında bulunmasının hem insancıl hem de onurlu bir davranış olduğunu belirtti. Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı, “Kan, yapay olarak üretilemeyen bir dokudur, tek kaynağımız ise diğer sağlıklı insanlardır. Kan bağışı bir insanın yaşaması için en büyük armağandır. Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Ne yazık ki bu ihtiyacın çoğunluğu hasta yakınlarından karşılanmaktadır. Ülkemizde her gün birçok hasta, tedavilerinde kullanılmak üzere kan bağışı bekliyor. Birçok kişi de, zamanında kan temin edilememesi nedeniyle kurtarılamıyor. Türkiye’de ortalama 10 bin kişiden sadece 15’i düzenli kan veriyor ki bu sayının çok az olduğu aşikârdır. Ülkede her yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında, kan bağışı ve güvenli kan temini konularının önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlenir ve kan bağışçı sayısı artması amaçlanır.

Düzenli kan bağışı ülkemizde oldukça azdır. Aslında sağlıklı her insan yılda en az 2 defa rahatlıkla kan bağışında bulunabilir. Bu sayı ülkemizin ihtiyacını rahatlıkla karşılar. Halkımız arasında kan bağışının, bağışlayan adına da birçok fayda sağladığı henüz tam anlamıyla bilinmemektedir. Kan bağışının önemini ve bu konudaki eksikliğimizi maalesef ki yakın bir zamanda yaşadığımız deprem felaketinde açık bir şekilde yaşadık. Bu anlamla ölüm noktasına gelen bir hastanın sizin verdiğiniz kanla kurtulmasının veya yeni doğan bir bebeğin sizin kanınızla hayata bağlanmasının size vereceği manevi duygu ölçüsüzdür. Ayrıca kan bağışı, çok insancıl ve onurlu bir davranıştır. Tüm sağlıklı bireylere bu kutsal ve onurlu görevi hatırlatması açısından önemli olduğunu düşünüyor ve düzenli kan bağışında bulunmalarını diliyorum. Kan Haftası vesilesiyle tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Unutmayın ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tekraren 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizi ve yavrularımızı rahmet ve minnetle anıyor, tedavisi devam eden yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Hakk’dan acil şifalar diliyorum.”