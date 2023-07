Başkan Okay, yaz aylarında yoğun çalışmalar planladıklarını ifade ederek, “Özellikle asfalt, kilit parke ve sosyal tesis konusunda yoğun bir sezon geçireceğiz” dedi. Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantıları kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Muhtarlar Derneği ile bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koyduğu projeleri anlatarak yeni çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Muhtarların sorunlarını da dinleyen Başkan Okay, yeni sezon ile birlikte yoğun bir çalışmaya gireceklerini kaydetti. Özellikle asfalt sezonunda geçen yıl yoğun bir çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Okay, bu sezon asfalt çalışmalarının artarak devam edeceğini kaydetti. Kilit parke konusunda da yoğun bir çalışma yapılacağını anlatan Başkan Okay, konuşmasında şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi noktalara gelmesi adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok yoğun alt yapı çalışmaları yaptık. Ancak yeni kurulan bir ilçe olmamız hasebiyle bu çalışmaları ne kadar yapsak yine de az geliyor. Genişleyen ve büyüyen bir ilçeyiz. Bu da doğal olarak yeni alt yapı ihtiyaçları doğuruyor. Muhtarlarımızın en önemli talepleri de bu noktada oluşuyor. Bizler de bu hususta gerekeni yapma adına gayret gösteriyoruz. Bu yaz döneminde yoğun bir çalışma yaparak asfalt ve kilit parke konusunda önemli bir ilerleme kaydedeceğiz. Ayrıca sosyal tesis konusunda da çok önemli çalışmalarımız olacak. Ben en yakın çalışma arkadaşı olarak gördüğüm kıymetli muhtarlarıma istişare toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”