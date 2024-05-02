Elbistan Meva İnsani Yardım Derneği Başkanı-Yazar Kezziban Götürler'in, 'Bana Kalan Hiç' adlı ikinci kitabı okuyucusuyla buluştu.

Yazar Götürler, anne-baba sevgisi başta olmak üzere duygu ve sezgi dünyasını yansıttığı şiirlerini ‘Bana Kalan Hiç' adlı kitabında birleştird Editörlüğünü Mustafa Bostan'ın yaptığı kitap, okuyucusuna merhaba dedi.

İkinci kitabını yayımlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Elbistan Meva İnsani Yardım Derneği Başkanı-Yazar Kezziban Götür 'Bakıcı Değil Evlat'ım' adlı kitabımın ardından, şiirlerimi de yayımlam imkanına kavuştum.

Şiirlerimde, anne-baba sevgisi, evlat sevgisi, ayı özlem ve hasret gibi temaları işledim. Okuyucularımın beğeneceğine inanıyorum" dedi.

Şiir yazmaya devam ettiğini belirten Götürler, "Bir yardım derneğinin yöneticisi olarak toplumun tüm kesimleriyle ve insanlarla hemhal oluyorum.

Bu süreçte şahitlik ettiğimiz nice hayat hikayesi ve yaşanmışlıklar var. Bu yaşanmışlıklar ve duygularım, şiirlerimin ilhan kaynağı oluyor.

Edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak için yazmaya devam ediyorum. Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.