Ulaşımı rahatlatma noktasında önemli çalışmalar yapan ve göreve geldiği ilk günden itibaren adeta ilçenin röntgenini çıkaran Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bir taraftan yeni belediye yapılaşmasını oluştururken, diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gayretini veriyor.

Vatandaşlarla bir araya gelmeye de özen gösteren Başkan Toptaş, gerek makamında gerekse de esnaf gezileriyle hemşerileriyle hemhal oluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın hemen ardından Fen İşleri Müdürlüğü’nün Süleyman Şah Mahallesi’nde gerçekleştirdiği yeni imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Toptaş, bilgiler alarak, çevredeki vatandaşlarla istişarelerde bulundu