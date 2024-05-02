Kahramanmaraş’ın önde gelen tesettür giyim markalarından biri olan Erenzade Tesettür, yenilenen konseptiyle ve kurumsal kimliğiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

2015 Yılında Eşarp Dünyası Olarak, Dünyaca Ünlü Markaları Bir Araya Getirerek Tesettürlü Kadınların Adeta Uğrak Noktası Olmuştu.

Yenilenen mağazasıyla birlikte Erenzade Tesettür, sektörün önde gelen markalarını bir araya getirerek geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Premium markaların yanı sıra premium hizmet anlayışını da benimseyen Erenzade Tesettür, müşterilerini ön planda tutarak hizmet vermeye devam ediyor.

Tesettür sektöründe aradığınız her şeyi tek adreste bulabileceğiniz Erenzade tesettür, 10. Yılına özel kampanyalar sunarak tüm ürünlerde yüzde 30’a varan indirimler ile peşin fiyatına 2 taksit imkanları sunuyor.

Onlarca Marka, Yüzlerce Model, Binlerce Kombin Keşfedilmeyi Bekliyor.