Başkan Okay, mesajını şu sözlerle sürdürdü ; "Her ferdi kahraman olan bu şehrin insanları istiklal madalyasını göğsünde gururla taşımaktadır. Kurtuluş mücadelesi sonunda tüm şehre atfedilen istiklal madalyasını şehrimize verilişinin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, atalarımızın kurtuluş savaşı yıllarında yaşadığı zorlukları hatırlıyor, onların gayreti ve zafere olan inancından güç alıyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü, daha inançlı ve birlik ve beraberliğimize daha bağlıyız. Kurtuluş savaşı yıllarında olduğu gibi, bugünde şehir olarak, ülke olarak, İslam coğrafyası olarak bir ve beraberiz. Bu vesileyle, kurtuluş savaşı şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkma adına ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Kahramanlık nişanımız İstiklal madalyasının verilişinin yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim bu milleti her türlü felaketten muhafaza etsin."