Atık su tesislerinin sayısının giderek artması doğaya salınan atık su miktarını büyük bir ölçüde azaltıyor. Canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmesi için oldukça önemli olan atık su arıtma tesisleri, Kahramanmaraş’ta adeta ‘arı’ gibi çalışmalarına devam ediyor.

KASKİ, 14 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta arıtılan atık su miktarlarını açıkladı. Buna göre, atık su tesislerinde 1 milyon 46 bin 65 metre küp atık su arıtılırken, bu tesislerde bulunan güneş enerjisi santrallerinde 45 bin 59 kilovat güneş enerjisi üretildi