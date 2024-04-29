Olay gündüz saatlerinde Ekinözü ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; boşandıktan sonra babasının evine dönen 25 yaşındaki Yasemin Gök, emekli köy korucusu olan babasının silahı ile intihar etti.

Genç kadını kanlar içerisinde gören ailesi durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılan kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

