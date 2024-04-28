Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde evinin bahçesinde çapa makinesi ile çalışırken yaşanan acı bir olayda, S.G isimli şahıs bacağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, S.G'nın ayağının çapa makinesine kaptırılması sonucu yaşanan olaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Makinanın demirlerini keserek S.G'yı bulunduğu yerden kurtaran ekipler, yaralı şahsı Elbistan Devlet Hastanesine sevk etti. Durumu ciddiyetini koruyan S.G'nın tedavisine hastanede devam ediliyor.

