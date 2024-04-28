Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma neticesinde 5 aylık teknik takip sonucunda hakkında;

Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası,

Bakırköy İcra İlamat Masası tarafından Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme

Türkoğlu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ,

Kayseri İcra İlamat Masası

tarafından Borçlunun Ödeme Şartının İhlali

suçlarından toplam 81 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.Ö. isimli şahsın Tekir Mahallesi'nde farklı farklı bağ evlerinde saklandığı, bu gün eniştesine ait araç ile Kahramanmaraş merkeze geleceği duyumu alınmıştır. Aynı gün Motosikletli Asayiş Timi tarafından söz konusu araç takip edilerek Gedemenli Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Ebakan Bulvarı adresinde şahıs araçtan indiği esnada yakalanmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda, yakanan şahıs gözaltına alınarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir.