Başkan Okay, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu dile getirerek mesajını şu şekilde sürdürdü: “Geleceğimiz olan gençlerimizin ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde aile kadar öğretmenler de büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Öğretmenlik mesleği bu bakımdan bedeli hiçbir maddi karşılığı ile ölçülemeyecek kadar büyük bir fedakarlık örneği taşır. Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Bir milletin gelişmesi, büyümesi ve geleceğini şekillendirmesi, eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesiyle mümkündür. Bu sebepten öğretmenlik mesleği kutsal ve son derece değerlidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle, yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”