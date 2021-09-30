Bu kapsamda ilçede Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kırsal mahallelerde hizmet seferberliği başlatan Başkan Yılmazcan Büyüknacar Mahallesi ve Koccagız Obası arasında bulunan 13 KM'lik yolda sathi kaplama sıcak asfalt çalışması öncesi devam eden genişletme ve zemin iyileştirme çalışmasını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan durmaksızın daha güzel bir Pazarcık için çalıştıklarına dikkat çekti.

Büyüknacar Mahalle Muhtarı Üzeyir Karabudak ise çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.