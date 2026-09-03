Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Batman'da hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde şüpheli bir minibüs durduruldu.

Narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada, araçta bir valizin içerisine zulalanmış 7 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA