Türkiye genelinde 81 ildeki tüm ATM'ler için yeni güncellemeler yapıldı.

ATM’lerdeki sıkıntı bayram öncesi birçok ilde yaşanmıştı arife günü para çekmek isteyenlerin çoğu ATM başında neye uğradığını şaşırmış para çekme ünitesinde arıza ya da istenilen tutar ödenememe gibi uyarılarla karşılaşmıştı.

Söz konusu sorunlar bayramın birinci günü de devam edince yeni düzenleme için düğmeye basıldı.

Bankaların aldığı karar doğrultusunda, bayram sonrasında Türkiye'deki ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni düzenlemeyle, ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek.

ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine bankaların ATM’lere artık 200, 100 ve 50 TL’lik banknotları yerleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)