Bazı özel hastanelerin özellikle yenidoğan bebekleri küvözde tutarak SGK'yı dolandırdıkları ve birçok bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmasının üzerine başlatılan soruşturmalar derinleşti.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmada ilk tutuklamalar, 22 Nisan 2024 tarihinde yapıldı. 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürerken, 2024 yılı Ağustos ayında Avukat Aylin Arslanatar, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i aradı.

SAVCIYI TEHDİT ETTİLER

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Engin ile önce telefonla konuşan Arslanatar, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulundu. Avukat Arslanatar ile birlikte Mustafa Kemal Zengin isimli birisi de tehditlerde bulundu.

ODASINA KAYIT CİHAZI YERLEŞTİRDİLER

Savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti.

1 Ekim'de, Avukat Arslanatar ile irtibatı tespit edilen Zengin, eski müsteşar olduğunu ileri sürerek, savcıya telkin ve tehditlerde bulundu.

Zengin'in savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığından da şüphe edildi.

ELEBAŞI ODADA KONUŞTU

Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin, yanındaki bebek çetesinin avukatıyla birlikte savcının gizli kamera konulan odasında konuştu.

Zengin'in şu sözleri kayıt edildi:

Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim adıma 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Bunlar normal birileri değil diyorum. Sal içeridekini. Belayı defet. Artık mevzu şey mevzusu değil, kasıtlı olarak zarar mevzusu. Karşındaki adil insan değil. Gittiğin poligonda giriş çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması ailen kiminle konuşuyor? Kız kardeşin kiminle konuşuyor? Baban nereye gidiyor. Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Neyin tedbirini alacaksın. Karşındakinin kim olduğunu bilmeden.

Zengin ve Arslanatar tehditlerini sıralarken, Savcı Engin'in sakin bir şekilde dinlediği ve mümkün olduğu kadar bu kişileri konuşturmaya çalıştığı anlaşıldı.

Bu tehditlerin ardından, Savcı Engin yeninden harekete geçti. 11 Ekim'de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, tehdit olayına karışan 11 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

SAVCI ENGİN, TUTUKLAMA ANINI İZLEDİ

Bu tutuklamaların ardından bir ayrıntı daha sonra fark edildi. Kendisini müsteşar olarak tanıtan, aslında hiçbir zaman devlet görevinde bulunmamış olan Mustafa Kemal Zengin, ters kelepçe ile adliyeye getirildiğinde, fotoğraf kareleri içinde bir kişi daha sonra fark edildi. Cumhuriyet Savcısı Engin, Zengin ve diğer sanıklar sırayla adliye getirilirken, başından sonuna kadar izledi.

Engin, makamına gelerek ailesine kadar tehditleri sıralayan Mustafa Kemal Zengin ve Avukat Aylin Arslanatar'ı tutuklanmalarının ardından adliye kapısında ters kelepçe taktırıp izledi. Aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesi'ne girerken Savcı Engin, bütün sanıkları sırayla izliyordu.