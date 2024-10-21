Konya'nın Meram ilçesinde feci bir olay meydana geldi.

Melikşah Mahallesi'nde Muhammet Oğuzhan Yaşar ve 3 şahıs, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri, Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı bıçaklayarak yaraladı.

BIÇAKLANMIŞ HALDE TRAFİĞE ÇIKTI

Muhammet Oğuzhan Yaşar yaralı halde otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşar, Akkonak Sokak üzerinde bilincinin kapanması sonucu park halindeki 3 araca çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Yaşar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.