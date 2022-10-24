Türkiye'nin geçmişte özellikle inanç hürriyeti konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını, milletin kutuplaştırıldığını, ayrıştırıldığını, "laik-antilaik" diyerek milletin içine nifak tohumu ekildiğini belirterek, 28 Şubat döneminde üniversite ve devlet dairelerindeki başörtüsü yasağına işaret etti.



Bütün bu zulümleri bu millete, bu inançlı kesime yaşatanın CHP ve CHP zihniyeti olduğunu söyleyen Destici, "Şimdi, CHP'nin Genel Başkanı, belli ki 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bunu da çok açık belli ediyor. Kadroları da bunu dillendiriyor.

Önce masadan adaylık icazeti almaya çalışıyor, akabinde de cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kazanma uğruna belli kesimlere kendi aklıyla, sözüyle, davranışlarıyla mavi boncuk dağıtıyor. 'Helalleşme' dedi.

En sonunda başörtüsü yasağının bir daha yaşanmaması adına bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunu da TBMM'ye sunacaklarını söylediler."

