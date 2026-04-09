Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile alım şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

Askerlik Şartı Zorunlu Hale Geldi

Yeni düzenlemeye göre:

Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak.

Bu değişiklikle birlikte bekçi alımlarında askerlik durumu belirleyici kriter haline geldi.

İkamet Şartı Getirildi

Adaylar için dikkat çeken bir diğer değişiklik ise ikamet şartı oldu.

Başvuru yapılacak ilde en az 1 yıl ikamet etmiş olma zorunluluğu getirildi.

Bu düzenleme ile yerel adaylara öncelik verilmesi hedefleniyor.

Yaş Sınırı Güncellendi

Bekçilik başvurularında yaş kriteri de yeniden belirlendi:

18 – 31 yaş aralığı şartı getirildi.

Eğitim ve Vatandaşlık Şartı Korundu

Yeni düzenlemede bazı kriterler ise değişmeden devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

şartları aynen korunuyor.

Adli Sicil ve Güvenlik Şartları Devam Ediyor

Adaylarda aranan güvenlik kriterleri de geçerliliğini sürdürüyor:

Ağır suçlardan hüküm giymemiş olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silahlı görev yapmaya engel bir durumunun bulunmaması

Siyasi Parti Üyeliği Olanlar Başvuramayacak

Yeni yönetmelikle birlikte önemli bir kural daha getirildi:

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

Bekçi Adayları Dikkat!

Yapılan değişiklikler, bekçi olmak isteyen adaylar için başvuru sürecini doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, adayların yeni şartları dikkatle inceleyerek başvurularını buna göre hazırlamaları gerektiğini vurguluyor.