Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, İstanbul’daki ziyaretleri kapsamında Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak’ı ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında, Türkiye Sigorta’nın deprem sonrası Kahramanmaraş’a verdiği destekler ve gösterdiği dayanışma ruhu ele alındı. Mehmet Beşen, Türkiye Sigorta’nın sadece bir sigorta şirketi olmanın ötesinde, güvenin ve dayanışmanın simgesi haline geldiğini vurguladı.

Beşen, Türkiye Sigorta’nın, yalnızca sigorta hizmeti sunmakla kalmayıp, Kahramanmaraş’a olan bağlılığını her adımda pekiştirdiğini belirterek, “Türkiye Sigorta, şehrimizin yaralarını sarmada ve yeniden inşa sürecinde çok önemli bir rol oynadı. Bugün geldiğimiz noktada, güvenin ve dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri haline geldiler. İş birliğimizin, hem şehrimizin hem de bölgenin kalkınmasında kritik bir rol oynamaya devam edeceğine olan inancım tam,” dedi.

Ziyaretin ardından, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak’a, süreçteki değerli katkıları, samimi misafirperverliği ve Kahramanmaraş’a gösterdiği derin ilgi için teşekkürlerini ileten Beşen, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şehir olarak Türkiye Sigorta ailesine her zaman güveniyoruz ve birlikte daha güçlü bir Kahramanmaraş ile parlak bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”