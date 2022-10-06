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DHA'nın haberine göre, kimliği belirlenen H.H.B. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şüphelinin düşerek girdiği iş yerinden 3 tablet ve 1 cep telefonu çalıp kaçtığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin önce iş yerinin kapısını zorladığı, bu sırada kırılan camdan içeriye düştüğü görüldü.

İş yeri sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle konuyla ilgili incelemeler başlatıldı. Araştırmalar kapsamında ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Fındıklı Mahallesi'nde bulunan elektronik eşya satılan bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı fark edildi.

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