Fetih Kupası için geri sayım başladı

İstanbul’daki Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Fetih Kupası’nın bu yıl daha büyük bir organizasyonla gerçekleştirileceğini açıkladı.

“Türk okçuluğu dünyada zirvede”

Son yıllarda Türkiye’de okçuluk sporunun önemli gelişim gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Türk sporcuların uluslararası alanda elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Son 15 yılda Türkiye’de okçuluğun yükselişi, Türk okçuluğunun dünyada zirvede yer alması ve rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor” dedi.

Yeni turnuva alanında düzenlenecek

Bu yılki Fetih Kupası’nın yenilenen turnuva alanında gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, organizasyonun önceki yıllara göre daha kapsamlı olacağını ifade etti.

Organizasyona destek veren kurum ve paydaşlara teşekkür eden Erdoğan, başta Okçular Vakfı olmak üzere Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Geleneksel Okçuluk Federasyonu’nun çalışmalara önemli katkı sunduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda sporculara başarı dileklerini ileten Erdoğan, “İyi olan kazansın. Başarılar.” ifadelerini kullandı.