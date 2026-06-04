Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fetih sürecinde okçuların ortaya koyduğu maharet ve mücadele ruhunun zaferin en önemli unsurları arasında yer aldığını anlattı.

"Okçuluk, bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadımızın fetih ruhunu, medeniyet tasavvurunu ve köklü kültürel mirasını geleceğe taşıyan canlı bir değerdir. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed, genç yaşına rağmen tarihin akışını değiştirdi. Fetih sürecinde okçuların ortaya koyduğu maharet ve mücadele ruhu, zaferin en önemli unsurları arasında yer aldı. Fatih Sultan Mehmed'in bu alandaki vizyonu, yüzyıllar boyunca yaşatılan güçlü bir okçuluk geleneğinin temellerini oluşturdu.

Okçular Tekkesi, yüzyıllar boyunca yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda ilmin, terbiyenin, sanatın ve kültürün de merkezi oldu. Bugün Okçular Vakfımızın aynı mirası büyük bir hassasiyetle geleceğe taşıdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi 'Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır…' Okçular Tekkesinin talebeleri, bugün Okçular Vakfının öğrencileriyle aynı ruhu, aynı disiplin ve aynı hedefi yaşatmaya devam etmektedir. Bu anlamlı organizasyon da o güçlü ruhun yeni nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana geleneksel sporlarımızın yaşatılması, genç kuşaklara aktarılması ve uluslararası ölçekte tanıtılması adına önemli çalışmalara imza atan Okçular Vakfı; sadece ülkemizde değil, dünya çapında saygın bir konuma ulaşmıştır."