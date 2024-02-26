Zaman acımasız yüzünü kaybolan mesleklerle gün yüzüne çıkarıyor. Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen ayakkabı boyacılığı da birçok meslek gibi sokak ekonomisinin can damarlarından. Tarihi çok eskilere dayanan ayakkabı boyacılığı şimdilerde kaybolmaya yüz tutmuş meslek gruplarından birisi haline geldi.

Şu anda Kapalı Çarşı çevresinde sadece 5 tane ayakkabı boyacısı bulunurken onlar da müşterilerin azlığından şikâyetçi.

Konuyla ilgili Aksu Habere Konuşan ayakkabı boyacısı Cemal Çiçek şunları söyledi.