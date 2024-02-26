Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 70 yaşında. 26 Şubat 1954 yılında dünyaya gözlerini açan Erdoğan gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla bugünlerin temelini oluşturdu.

Erdoğan, Türkiye'nin yükselişine ve büyük hedeflerine ışık tutan bir lider olarak hayatı boyunca çığır açtı. Gençlik yıllarından itibaren vatanına ve milletine olan sadakatiyle bilinen Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıdı. Bugün, 70. yaşına adım atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin geleceği için daha da büyük vizyonlarla dolu hedefleri için yürümeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'a 70. doğum günü vesilesiyle kutlama mesajı gönderdi.

Mesajına, “Kardeşim” diyerek başlayan Aliyev, “Doğumunuzun 70. yıl dönümü vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi sunmaktan özellikle memnuniyet duyuyorum” dedi.