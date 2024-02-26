İlçenin Kayaönü köyü mevkiinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün kurtarıldığı, 1 işçi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.