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İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Muhafazakar Parti liderliğine aday olduğunu açıklayan ilk isim Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt oldu.

İngiltere’de başbakanlık seçimleri için gözler yeni haftada olacak.

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