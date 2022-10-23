İngiltere’de başbakanlık seçimleri için gözler yeni haftada olacak.
Başbakan Liz Truss'ın istifasıyla Muhafazakar Parti içinde liderlik yarışı yeniden başladı.
Rishi Sunak yarışın favorisi
Muhafazakar Parti liderliğine aday olduğunu açıklayan ilk isim Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt oldu.
Önceki yarışı Liz Truss'a karşı kaybeden Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışın favorisi.
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.