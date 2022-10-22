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50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı Caitlin Fryers ile karşılaştı.

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