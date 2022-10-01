İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Giresun Danışma Meclisi Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Soylu: "Ocak ayından itibaren 126 eylem gerçekleştirmek istediler. Bunların 13'ü canlı bombaydı. Hepsini engelledik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Giresun Danışma Meclisi Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Soylu: "Ocak ayından itibaren 126 eylem gerçekleştirmek istediler. Bunların 13'ü canlı bombaydı. Hepsini engelledik" dedi.
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