İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti Giresun Danışma Meclisi Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu: "Ocak ayından itibaren 126 eylem gerçekleştirmek istediler. Bunların 13'ü canlı bombaydı. Hepsini engelledik" dedi.