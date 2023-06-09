Veteriner Hekim Mustafa Küçükkebapçı

Büyükbaş hayvan alırken genel görünüşüne bakarak sağlığı hakkında, dişleri ve boynuzuna bakarak ta yaşının tahmin edilebileceğini belirten Veteriner Hekim Mustafa Küçükkebapçı konu hakkında verdiği bilgilerde şu ifadelere yer verdi. Küçükkebapçı, “Büyükbaş hayvan satın almak istediğimizde her şeyden önce hayvanın dış görünüşüne bakmamız gerekiyor. Bunu da hayvanın hareketliliğine, durgunluk olup olmadığına, karnında görünüş olarak kamburluk olup olmadığına ve yem yiyip yemediğine bakarak hayvanın sağlığı hakkında ön bilgiye sahip olunabilinir.

Aynı zamanda hayvanın ağzında salya akıntısının olup olmadığına, isal olup olmadığına, ayak sağlığı için topallık olup olmadığına, vücudunda ki uzuvlarda herhangi bir noksanlık olup olmadığına ( kopuk kulak ve kuyruk, göz vb.), bakarak almak istediğimiz hayvanı mümkün olduğu kadar sağlıklı olarak satın almış oluruz.

“Büyükbaş Hayvanların Yaşını Boynuz ve Dişlere Bakılarak Anlaşılır”

Büyükbaş hayvanların yaşlarını boynuzlarına ve dişlerine bakarak anlayabiliriz. Ancak bu konuda öncelikle uzun yıllar hayvanla iç içe olmak ve ağızlarına bakarak göz alışkanlığı edinmek gerekiyor. Belli bir tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Tecrübeye sahip yetiştiricilerimiz bu konuyu oldukça iyi bilmektedirler.

Büyükbaş hayvanların boynuzuna bakarak yaşını tahmin etmek için, boynuzlarda bulunan halkalara bakmak gerekiyor. Büyükbaş hayvanlarda doğum sonrasında boynuzların çıkmaya başlamasıyla birlikte boynuzlarda halkalar oluşur. Bu halkaların sayılarına bakarak hayvanın yaşını tahmin etmek mümkündür. İlk halka 3 yaşında oluşur ve her halkaya bir eklenir. Yani hayvanda 2 halka varsa o zaman 2’ye 3 ekliyoruz ve bu hayvanın 5 yaşında olabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte yaşı ilerlemiş olan hayvanlarda zamanla yıpranmaya bağlı olarak halkaların silindiği görülür ve bu durumda da hayvanın yaşının tahmin edilmesi pek mümkün olmaz.

Bunun dışında hayvanların dişlerine bakaraktan yaşını tahmin edebiliriz. Genelde buzağılar ön kesici dişleri çıkmış olarak doğarlar. Malaklarda ise kesici dişler ya kısmen çıkmış olur veya hiç çıkmadan doğarlar. Büyükbaş hayvanlarda süt dişleri genellikle 2 hafta ile 1 ay arasında tamamlanır.

Kurban Bayramında hayvan alacaklar için önem taşıyan yaş sınırı bilindiği gibi 2 yaş olarak bilinir. Bunu anlamak içinde hayvanın ağzına da ki süt dişlerinin yerine gelen kalıcı kesici dişlerin olup olmadığına bakılır. Bunu anlamanın yolu ise, süt düşleri daha küçüktür, kalıcı dişler ise üçgen şeklinde ve daha büyüktür. Eğer hayvanın kalıcı ön kesici dişleri var ise bu hayvanın 2 veya daha fazla bir yaşa sahip olduğunu tahmin edebiliriz. Büyükbaş hayvanların üst çenelerinde kesici dişler olmaz.

Büyükbaş hayvanlarda süt dişlerinin yerine gelecek olan kalıcı dişlerin tamamlanması ise 6 yaşına kadar devam eder. Ancak 6 yaşından sonra havyaların dişlerinde de yıpranma yaşandığı için o yaştan sonrada dişe bakarak hayvanın yaşını tahmin etmek imkansız hale gelir.” Dedi.