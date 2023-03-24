Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler çadır ve konteyner kentlerde ilk iftarını gerçekleştirdi.

Depremlerden sonra evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler, evlerinden uzak ramazan ayını karşıladı.

Kentin farklı noktalarındaki çadır ve konteyner kentlerde belediyeler ve dernekler tarafından iftar sofraları kuruldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisinde de Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından verilen iftarda depremzedeler yapılan duanın ardından ilk iftarını yaptı.