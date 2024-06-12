Kahramanmaraş'ta Çay Börek Tatlı İşletmesi Gazze'ye destek olmak için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak şehirdeki Çay Börek Tatlı İşletmesi, elde ettiği tüm gelirleri Gazze'ye bağışlayarak, zulme karşı sessiz kalmadığını gösterdi.

Hiçbir şekilde glikoz şurubunun kullanılmadığı ve özel tereyağı ile hazırlanan tatlılar ve çeşitli börekler ile vatandaşlardan her daim tam not alıyor. Bu özenli hazırlık süreci, tatlıların lezzetini ve kalitesini garanti altına alıyor.

İşletme, elde ettiği tüm gelirleri Gazze'ye bağışlayarak zulme karşı sessiz kalmadığını gösterdi. Bu duyarlı davranış, yerel halkın takdirini kazandı ve geniş yankı uyandırdı. Müşteriler, bu sosyal sorumluluk projesine katılmanın gururunu yaşarken, Çay Börek Tatlı İşletmesi, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.