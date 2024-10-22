Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kuran'ı Kerim'i anlamanın ve ona göre yaşamanın önemli olduğuna işaret etti.

Çocukların, gençlerin Kur'an'ı ezberlediğini, Diyanet olarak manaya da vakıf olunması için Kur'an'ı anlama programı başlattıklarını dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Kur'an bizim hayatımızın rehberi. İnsanlığı, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan kitap değil mi Kur'an-ı Kerim? Karanlıklardan aydınlığa çıkmak için önce Kur'an'ı anlamamız gerekir ve ona göre yaşamamız gerekir. Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da, Erzurum'da, Konya'da ülkemizin farklı yerlerinde 4 yıl önce başlatmış olduğumuz Kur'an'ı Anlama İslami İlimler Programları'nın artık icazet merasimlerini yapıyoruz. 85 bin kadar öğrencimiz yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık eğitimi almakta. Her yıl 15 bine yakın mezunumuz hafızlık Kur'an kurslarımızdan icazetname alıyor. Cenab-ı Hak, hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Hafızlarımız, Allah'ın en büyük mucizesini zihnine, gönlüne yerleştiriyor ve bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar muhafazasını sağlıyor. Hafızlarımız geleceğin alimleri olacak inşallah. Onlardan hiçbir zaman desteğimizi çekmeyeceğiz."

Erbaş, hafızları ve eğitim veren hocaları tebrik etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ise Gazze ve Lübnan için dua etti, hafızlık eğitimi alan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de icazetname alan öğrencileri tebrik etti.

Erbaş, konuşmaların ardından hafızlara icazet belgelerini verdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, hafızlık öğrencileri ile aileleri katıldı.