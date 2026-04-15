Hayatını Kaybedenlerin İsimleri Açıklandı

Saldırıda öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz ve Kerem Erdem Güngör yaşamını yitirdi. Ayrıca kimliği henüz açıklanmayan bir erkek öğrencinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ağır Yaralı Öğrenciler

Olayda Ayşima Güven, Almina Ağaoğlu, Zişan Çetin, Sadenur Bahşi, Yusuf Tarık Gül, Osman Tunahan Bakacak ve Zeynep Sena Tanış’ın ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı öğrencilerin hastanelerde tedavileri sürüyor.

Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Saldırıda yaralanan Zeynep Demir, Ayşima Kuzhan, İsmet Eren Kurt, Mehmet Buğra Eroğlu, Gülçin Gün, Fatma İkra Çam ve Cahide Ebrar Kirişçi’nin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Sağlık Durumu İyi Olanlar

Öte yandan Satı Şevval Çakal, Mevlüt Avşar, Merve Berberoğlu, Melek Nur Taş ve Reyyan Su Demir’in sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta Büyük Üzüntü

Kahramanmaraş genelinde büyük üzüntüye neden olan saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.