“Sosyal Medyadaki İddialar Gerçek Dışı”

Merkez tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’taki saldırganın polis eşliğinde sağ olarak okuldan çıkarıldığı” ve “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı” yönündeki paylaşımların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

“Algı Operasyonu ve Bilgi Kirliliği”

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu içeriklerin yalnızca bilgi kirliliği oluşturmakla kalmadığını; aynı zamanda toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kaos ortamı oluşturmayı, devlet kurumlarını hedef göstermeyi ve vatandaşların devlete olan güvenini zedelemeyi amaçlayan birer algı operasyonu olduğunu belirtti.

Adli Süreç Başlatıldı

Açıklamada, kamu düzenini ve toplumsal huzuru hedef alacak şekilde kasıtlı olarak dezenformasyon yayan kişi ve odaklara yönelik gerekli adli süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların provokatif paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.