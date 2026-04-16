Siber Suçlardan Dezenformasyon Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hesapların kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan ve toplumda kin ile düşmanlığı körükleyen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

591 Hesap Tespit Edildi

Yapılan incelemeler sonucunda, toplam 591 sosyal medya hesabının dezenformasyon içerikli faaliyetlerde bulunduğu belirlenerek bu hesaplara yönelik adli süreç başlatıldı.

Adli Süreç Başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli işlemlerin gecikmeksizin yürütüldüğünü bildirdi.

“Provokatif Paylaşımlara Geçit Yok”

Açıklamada ayrıca, kamu düzenini hedef alan provokatif paylaşımlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.