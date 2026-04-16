Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayla ilgili alınan yayın yasağı kararına rağmen sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve kamu düzenini olumsuz etkileyebileceği tespit edildi.

Soruşturma Resen Başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yayın yasağına aykırı paylaşımlar yapılması üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerin kamuoyunda yanlış yönlendirmelere neden olabileceği değerlendirildi.

2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yayın yasağını ihlal ettikleri iddia edilen B.B.İ. ve B.K. isimli şüpheliler güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Yakın Takip

Yetkililer, Kahramanmaraş’taki olay sonrası sosyal medya platformlarında yapılan görüntü paylaşımları, korku ve infial oluşturmaya yönelik içeriklerin yakından takip edildiğini belirtti.

Ayrıca, şiddeti meşrulaştıran ve kamu düzenini hedef alan paylaşımlara karşı çalışmaların hassasiyetle sürdüğü ifade edildi.

Adalet Bakanlığı’ndan Açıklama

Adalet Bakanlığı kaynakları, farklı illerde benzer paylaşımları bulunan şüphelilere yönelik tespit çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.