Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 14 Ekim - 21 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatörlüğünde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 80 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar sonucunda 40 şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalar sırasında 49 kilo 638 gram skunk, 30,03 gram metamfetamin, 900,31 gram esrar, 107,88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1140 adet sentetik ilaç, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine yol açan durumlar hakkında denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 127 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 62 araca abartı egzozdan ve 463 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.