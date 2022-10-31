Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerce, 24-30 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 35 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 91 yıl hapis cezası bulunan 19 kişi tutuklandı.
Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık ve gümrük kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı.
Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 6 kişi yakalandı.
Operasyonlarda, çalıntı malzemeler, tabanca, fişek, bıçak ile gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve tütün ele geçirildi.