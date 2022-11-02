Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulacak.

Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu. Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.

Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı.