Citroën’in Paris’teki Rue du Théâtre tasarım ofisinde tasarlanan 2 CV, 7 Ekim 1948’de Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.

Üretildiği 1948 ile 1990 yılları arasında 2 CV, olağanüstü bir başarı yakaladı. 1 milyon 246 bin 335 adet 2 CV Van da dahil olmak üzere toplam 5 milyon 114 bin 969 adet üretildi.

Üretim 1990'da sona erdi

Pazara sunulduktan 42 yıl sonra, 27 Temmuz 1990 saat 16.00’da Portekiz’deki Mangualde fabrikasında üretilen son 2 CV ile bir dönem kapandı.

Türkçesi “Küçük Otomobil”, “TPV” (Toute Petite Voiture) projesi, 1936’da doğdu. Bu projenin amacı, herkesin ulaşabileceği ekonomik ve çok yönlü bir otomobil sağlamaktı.

1937 yılında, TPV projesinin yola çıkmaya hazır ilk prototipi, sadece 370 kg ağırlık ve sadece tek far (o zamanki mevzuatta iki far zorunlu değildi) ile gün ışığına çıktı.

Son derece konforlu bu araç, 4 kişilikti, 50 kg’lık bagaj kapasitesine sahipti ve 50 km/s maksimum hıza çıkabiliyordu.

1939 Paris Otomobil Fuarı’nda 250 adet ön üretim aracın tanıtılması planlanıyordu. Ancak II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi buna engel oldu ve üretilen modeller imha edildi.

O dönemde sadece La Ferté-Vidame’deki Citroën Test Merkezi’nde gizlice saklanan dört adet araç kurtulabildi.

Fransa’da ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde tanıtılan 10 farklı özel 2 CV versiyonu bulunuyor. Bunlara; Spot, Charleston ve Cocorico da dahil. Elbette her otomobil gibi 2 CV’de de zaman içinde bazı değişiklikler yapıldı.