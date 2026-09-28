Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba veya komşu olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 23 yaşındaki bir genç yaşamını yitirirken 5 kişi yaralandı.

Şah Mahallesi’nde Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga

Olay, Cizre ilçesine bağlı Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında yaşanan arbedede 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler ve bıçak yaralarıyla yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

23 Yaşındaki C.Ç. Kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede acil tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 23 yaşındaki C.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Hastane Çevresinde Geniş Güvenlik Önlemleri Alındı

Tedavisi süren 5 yaralının yakınlarının hastane bahçesinde karşı karşıya gelmesi ve gerginliğin tırmanması üzerine emniyet güçleri teyakkuza geçti. Olası ikinci bir çatışmanın önüne geçmek amacıyla hastane çevresi ve mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.