Türkiye’yi yasa boğan hain terör saldırılarından birinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Terör örgütü PKK mensupları tarafından 26 Ağustos 2016 tarihinde Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda can veren 12 kahraman polis, unutulmadı.

Saldırının gerçekleştiği binanın yerine inşa edilen "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda, şehitler için anlamlı bir anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin ruhuna okunan dualarla devam etti.

Vali Birol Ekici: “Şırnak Türkiye’nin En Güvenli İkinci Şehri”

Törende konuşma yapan Şırnak Valisi Birol Ekici, geçmişte yaşanan acı olaylara dikkat çekerek bugün gelinen huzur ortamının altını çizdi. Vali Ekici şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Allah'a şükürler olsun, huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz. TÜİK rakamlarına göre Şırnak, ülkemizin en güvenli ikinci şehridir. Bu huzur ve güvenle birlikte geleceğe daha umutla bakacağız."

İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da yaptığı konuşmada, 12 polisin Cizre'nin, Şırnak'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin huzuru ve bekası için canlarını feda ettiğini belirtti.

Şehit Babası Necip Kaya: “Evlat Acısı Dinmiyor Ama Gurur Duyuyorum”

Törende duygusal anlar yaşayan, saldırıda şehit düşen polis memuru Abdulhamit Kaya'nın babası Necip Kaya, bir evlat kaybetmenin acısının yıllar geçse de hafiflemediğini dile getirdi. Şehit babası duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Oğlum Abdulhamit'i her gün özlüyorum ama onunla her zaman gurur duyuyorum çünkü o vatanın huzuru için görev başında şehit olmuştur."

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı İl Başkanı Hacı Şanlı ise Cizre'nin tarih boyunca kardeşliğin ve kadim medeniyetlerin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Bölgemiz artık gözyaşı, acı ve terörle değil, huzur, yatırımlar ve kardeşlikle anılmaktadır" dedi.

Anıtına Karanfil ve Mevlit Programı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Nuh Nebi Camisi'nde mevlit okutularak tüm şehitler için dualar edildi. Törene kaymakamlar, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.